Нижегородская супермодель Наталья Водянова сразила поклонников красным платьем. Фотографии с благотворительного вечера в Париже опубликованы на странице фонда «Обнаженные сердца» в соцсети.
На благотворительном ужине знаменитость появилась со своим мужем-миллиардером Антуаном Арно и покорила всех своим сногсшибательным образом. Модель была в ярко-алом платье с вырезами и с маленькой сумочкой Dior.
Наталья Водянова поблагодарила всех гостей за вклад в общее дело — помощь людям с аутизмом — и отметила необходимость их включения в общественную жизнь, включая спорт и фитнес. На сегодняшний день этому все еще препятствуют рамки общественного суждения и ограниченного знания.
Напомним, что Наталья Водянова в 2004 году основала фонд помощи детям и молодежи с аутизмом и другими нарушениями развития. «Обнаженные сердца» действуют и в родном Нижнем Новгороде, и в других городах России, и за рубежом (в том числе, во Франции).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, какой путь проходят родители детей с аутизмом в Нижнем Новгороде.