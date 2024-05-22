Наталья Водянова сразила поклонников красным платьем

Напомним, что Наталья Водянова в 2004 году основала фонд помощи детям и молодежи с аутизмом и другими нарушениями развития. «Обнаженные сердца» действуют и в родном Нижнем Новгороде, и в других городах России, и за рубежом (в том числе, во Франции).