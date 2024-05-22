В центре Челябинска по 9 июня будет ограничено движение транспорта

Троллейбус № 10 пойдет от поселка Солнечный берег до ж/д вокзала; № 14 — от улицы Братьев Кашириных по улицам Труда, Энгельса, проспекту Ленина до парка имени Ю. А. Гагарина (обратно по улице Сони Кривой, Свердловскому и Комсомольскому проспекта, улице Молодогвардейцев до Братьев Кашириных). Троллейбус № 17 направят от улицы Молдавская по Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, проспекту Ленина до парка имени Ю. А. Гагарина.