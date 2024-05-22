В центре Челябинска по 9 июня будет ограничено движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что с 24 мая для проведения капитального ремонта трамвайных путей вводится ограничение движения автотранспорта на пересечении двух проспектов — Ленина и Свердловского.
Кроме того, трамваи и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам.
Так, с 22 часов 24 мая до утра 29 мая закрывается движение трамваев до областной больницы. Маршрут № 2 будет следовать от ЧЭМК по улице Кирова до автовокзала; маршрут № 20 — от поселка Першино по улицам Кирова и Карла Маркса до ЧТЗ.
Движение троллейбусов № 10 и 17 через перекресток будет закрыто с 23 часов 24 мая до того же времени 9 июня.
Троллейбус № 10 пойдет от поселка Солнечный берег до ж/д вокзала; № 14 — от улицы Братьев Кашириных по улицам Труда, Энгельса, проспекту Ленина до парка имени Ю. А. Гагарина (обратно по улице Сони Кривой, Свердловскому и Комсомольскому проспекта, улице Молодогвардейцев до Братьев Кашириных). Троллейбус № 17 направят от улицы Молдавская по Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, проспекту Ленина до парка имени Ю. А. Гагарина.