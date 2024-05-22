В Уссурийске русла рек и ручьев обследуют перед сезоном тайфунов

Добавим, что ручей Сухой, протяженность которого составляет около двух километров, входит в число территорий подлежащих расчистке. Зимой, с января, в Уссурийском городском округе для защиты от наводнений проводили расчистку рек Раковка, Комаровка и Кореянка. На местах работали два экскаватора, бульдозер и шесть самосвалов. 17 января к месту работ также прибудут фронтальный погрузчик, колесный экскаватор и еще один бульдозер. Помимо расчистки была произведена и отсыпка грунта.