В Уссурийске русла рек и ручьев обследуют перед сезоном тайфунов

Представители администрации Уссурийска во главе с первым заместителем главы Магомедом Терчиевым провели выездную рабочую встречу с представителями ГО ЧС, градостроительства, управления жилищной политики по осмотру русла Сухого ручья. Главная цель — выработать меры, чтобы не допустить возможного подтопления этого района в период летних и осенних дождей.
Сужение русла Сухого ручья в районе улицы Комсомольской во время обильных дождей приводило в прошлые годы к образованию большого стока воды в туннеле по улице Садовой. Как следствие, на этом участке было ограничено передвижение транспорта и пешеходов.
В ходе работы выездной комиссии были выявлены нарушения со стороны собственника земельного участка, по которому проходит часть русла. В частности, им проведены незаконные и несогласованные с нормами законодательства действия по отсыпке земляного берегового откоса и сужению мостового сооружения.
«По данному факту в отношении собственника земельного участка был составлен протокол с указанием провести расчеты и сделать проектно-сметную документацию работ. На устранение недостатков собственнику дан один месяц. В противном случае дело направят в прокуратуру», — отмечает пресс-служба УГО.
Добавим, что ручей Сухой, протяженность которого составляет около двух километров, входит в число территорий подлежащих расчистке. Зимой, с января, в Уссурийском городском округе для защиты от наводнений проводили расчистку рек Раковка, Комаровка и Кореянка. На местах работали два экскаватора, бульдозер и шесть самосвалов. 17 января к месту работ также прибудут фронтальный погрузчик, колесный экскаватор и еще один бульдозер. Помимо расчистки была произведена и отсыпка грунта.
Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж выезжал на встречи с жителями в районе домов у Пушкинского моста. На встречах речь шла об укреплении дренажной системы сооружения.
Помимо этого, уже принято решение, что дамба в район «Семь ветров» в Уссурийске будет модернизирована. Само тело дамбы поднимут до 18 метров. Гидротехническое сооружение дооборудуют более мощными насосами, которые смогут более быстро откачивать воду, и не будут засоряться от ила. Администрация Уссурийского городского округа в апреле подписала соответствующий контракт на корректировку проектно-сметной документации.