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Роспотребнадзор проверит воду у берегов Севастополя

Взяты повторные пробы в Нахимовском районе.

В районе Ушаковой балки в Севастополе взяты повторные пробы воды. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Специалисты взяли повторные пробы воды в Ушаковой балке, которая расположена в Нахимовском районе Севастополя. Подобные меры приняты после данных о превышении уровня вредных веществ в 60 раз, как сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов. Политик отметил, что это связано с застаиванием вод.

На сегодняшний день рекреационная зона «Ушакова балка» остается закрытой для купания. Разрешение на использование водного объекта не выдавалось, заключили в Роспотребнадзоре.

экология