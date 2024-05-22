Роспотребнадзор проверит воду у берегов Севастополя

Специалисты взяли повторные пробы воды в Ушаковой балке, которая расположена в Нахимовском районе Севастополя. Подобные меры приняты после данных о превышении уровня вредных веществ в 60 раз, как сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов. Политик отметил, что это связано с застаиванием вод.