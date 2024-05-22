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Главные новости 22 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

СМИ: в Пентагоне считают, что РФ удалось успешно перестроить ОПК
Успехи РФ в наращивании производства продукции ОПК источники издания объясняют его изначальной устойчивостью, помощью дружественных стран и способностью России противостоять западным санкциям.

Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины
МИД еврейского государства предупредил Испанию об аналогичных мерах.

Фридман требует от Люксембурга вернуть 15,8 млрд долларов
Бизнесмен считает, что блокировка его активов нарушает договор Люксембурга с СССР 1989 года.

Reuters сообщило о «массовом исходе» россиян из Турции
Российские граждане, покинувшие Турцию из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми затруднениями после спецоперации, стали массово переезжать в другие страны.

Муфтий предупредил о последствиях запрета никаба в РФ
Запрет на ношение никабов в России — традиционного женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз — может способствовать росту конфликтов на религиозной почве.