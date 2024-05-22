Цена белорусской клубники составляет 8,99 — 16 рублей на Комаровском рынке

На Комаровке цена на белорусскую клубнику стартует от 8,99 рубля за килограмм. Кроме того, также клубнику продают по 11, 12 и 15,90 рубля за килограмм. К слову, последняя цена максимальная. Отечественной ягоды с каждым становится все больше на рынке. В продаже можно найти как крупную клубнику, так и помельче, однако продавцы уверяют, что ягода сладкая.