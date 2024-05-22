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Цена белорусской клубники составляет 8,99 — 16 рублей на Комаровском рынке

Цена на белорусскую клубнику доходит до 16 рублей на Комаровке 22 мая.

Источник: Комсомольская правда

Цена белорусской клубники составляет 8,99 −16 рублей на Комаровском рынке в среду, 22 мая. Об этом рассказали в официальном аккаунте рынке в социальных сетях.

На Комаровке цена на белорусскую клубнику стартует от 8,99 рубля за килограмм. Кроме того, также клубнику продают по 11, 12 и 15,90 рубля за килограмм. К слову, последняя цена максимальная. Отечественной ягоды с каждым становится все больше на рынке. В продаже можно найти как крупную клубнику, так и помельче, однако продавцы уверяют, что ягода сладкая.

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