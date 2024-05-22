В Перми появилось огромное граффити «Добро пожаловать в Пензу!»

«В этот раз всё было довольно спонтанно: мы просто общались с друзьями, и тут одному нашему другу Денису пришла в голову идея на крыше или иной горизонтальной поверхности авиамузея написать большими буквами “добро пожаловать в Саратов”. Ещё одна наша подруга Катя предложила написать “в Пензу”. Всем очень понравилось, все подхватили эту идею и мы понеслись дальше думать и готовиться: планировать, на какой территории напишем, какую именно надпись, как будем наносить», — рассказал сайту perm.aif.ru Лев Губин.