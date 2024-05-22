В Перми появилось огромное граффити «Добро пожаловать в Пензу!»

Граффити «Добро пожаловать в Пензу!» появилось в Перми. Необычная работа размещена на территории частного авиамузея. Заметить граффити с высоты смогут пассажиры самолётов, которые прибывают в пермский аэропорт Большое Савино.
Как рассказал сайту perm.aif.ru один из авторов граффити, участник арт-группы «Красим забор» Лев Губин, надпись они сделали вместе с друзьями в минувшие выходные. Ранее молодые люди отметились работами на заборе на Разгуляе. Художники запечатлели надписи «А чё это вы здесь делаете, а?» и «Три столба, берёза, 10 плит. Все так?».
«В этот раз всё было довольно спонтанно: мы просто общались с друзьями, и тут одному нашему другу Денису пришла в голову идея на крыше или иной горизонтальной поверхности авиамузея написать большими буквами “добро пожаловать в Саратов”. Ещё одна наша подруга Катя предложила написать “в Пензу”. Всем очень понравилось, все подхватили эту идею и мы понеслись дальше думать и готовиться: планировать, на какой территории напишем, какую именно надпись, как будем наносить», — рассказал сайту perm.aif.ru Лев Губин.
Идея создать надпись появилась у молодых людей в середине апреля, в середине мая они провели разметку и воплотили работу в минувшие выходные.