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Ремонт проспекта Ибрагимова в Казани завершится в ноябре

На перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Гагарина в Казани началась подготовка к ремонту дороги. На участке появились информационные табло и строительные материалы.

Источник: ИА Татар-информ

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и охватывают участок проспекта от улицы Восстания до улицы Воровского. На информационном табло отмечается, что дорога будет обновлена в период до 22 ноября 2024 года.

«Как сообщает администрация района, проводится ремонт по государственной программе “Безопасные и качественные дороги” на участке от Воровского до Восстания. Менять организацию движения не планируется», — прокомментировали в мэрии Казани.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.