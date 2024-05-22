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Европейский совет одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый в мире нормативно-правовой акт об искусственном интеллекте вступит в силу в ближайший месяц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Совет ЕС одобрил правовое регулирование использования искусственного интеллекта. Чиновники надеются, что эти правила помогут установить глобальный стандарт регулирования ИИ.

Новый закон признан способствовать разработке и внедрению безопасных и надежных систем ИИ на едином рынке ЕС как для частников, так и для госструктур.

Отмечается, что закон будет применяться только к областям, находящимся в рамках законодательства Евросоюза, и предусматривает исключения. Например, используемые для исследовательских, военных и оборонных целях ИИ-системы не будут подчиняться закону.

Классифицироваться ИИ будут в зависимости от возможной угрозы, которую они несут. Чем меньше риск, тем меньше подотчетности и необходимой прозрачности. ыОценкой риска систем ИИ и надзором над текущими системами с высоким уровнем риска займется учрежденная специальная комиссия..

В отношении компаний-нарушителей требований будут введены штрафы. Они устанавливаются в виде процента от общего годового оборота.

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