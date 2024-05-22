Европейский совет одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

Классифицироваться ИИ будут в зависимости от возможной угрозы, которую они несут. Чем меньше риск, тем меньше подотчетности и необходимой прозрачности. ыОценкой риска систем ИИ и надзором над текущими системами с высоким уровнем риска займется учрежденная специальная комиссия..