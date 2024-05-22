Европейский совет одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

Совет ЕС одобрил правовое регулирование использования искусственного интеллекта. Чиновники надеются, что эти правила помогут установить глобальный стандарт регулирования ИИ.
Новый закон признан способствовать разработке и внедрению безопасных и надежных систем ИИ на едином рынке ЕС как для частников, так и для госструктур.
Отмечается, что закон будет применяться только к областям, находящимся в рамках законодательства Евросоюза, и предусматривает исключения. Например, используемые для исследовательских, военных и оборонных целях ИИ-системы не будут подчиняться закону.
Классифицироваться ИИ будут в зависимости от возможной угрозы, которую они несут. Чем меньше риск, тем меньше подотчетности и необходимой прозрачности. ыОценкой риска систем ИИ и надзором над текущими системами с высоким уровнем риска займется учрежденная специальная комиссия..
В отношении компаний-нарушителей требований будут введены штрафы. Они устанавливаются в виде процента от общего годового оборота.