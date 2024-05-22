Самарские родители планируют потратить на выпускной более 13 тысяч рублей

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Самаре организация выпускного для 9-классника обойдется родителям примерно в 12 500 рублей. При этом в Москве праздник будет стоить 14 тысяч рублей. Родители выпускников 11 класса планируют потратить в среднем 13 500 рублей. Специалисты отмечают, что показатель в Санкт-Петербурге увеличился до 20 тысяч рублей.