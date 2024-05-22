Самарские родители планируют потратить на выпускной более 13 тысяч рублей

В Самаре с наступлением мая родители активно готовятся к выпускным своих детей. Горожане рассказали, сколько потратят на организацию праздника в 2024 году.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Самаре организация выпускного для 9-классника обойдется родителям примерно в 12 500 рублей. При этом в Москве праздник будет стоить 14 тысяч рублей. Родители выпускников 11 класса планируют потратить в среднем 13 500 рублей. Специалисты отмечают, что показатель в Санкт-Петербурге увеличился до 20 тысяч рублей.
Кроме организации праздника, родители планируют потратиться на покупку выпускного наряда. В среднем одеть 9-классника в Самаре обойдется в 13 тысяч рублей, а 11-классника — 16 500 рублей.