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В Екатеринбурге нанесли первую шумовую разметку

Благодаря ей водитель интуитивно понимает, что приближается к встречной полосе.

Источник: Официальный портал Екатеринбурга

На улицах Екатеринбурга приступили к нанесению шумовой разметки. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба мэрии.

Она уже появилась на улице Репина от Начдива Васильева до Центрального стадиона. В мэрии надеются на то, что благодаря ей движение по магистральным улицам станет безопаснее.

Особенностью такой разметки является то, что при наезде на неё колёса издают особый шум, а машина — вибрирует. Таким образом, водитель интуитивно понимает, что приближается к встречной полосе.

За лето шумовую разметку нанесут на всех четырёхполосных улицах в Екатеринбурге. Общая её протяжённость составит 83 километра.