В Екатеринбурге нанесли первую шумовую разметку

На улицах Екатеринбурга приступили к нанесению шумовой разметки. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба мэрии.
Она уже появилась на улице Репина от Начдива Васильева до Центрального стадиона. В мэрии надеются на то, что благодаря ей движение по магистральным улицам станет безопаснее.
Особенностью такой разметки является то, что при наезде на неё колёса издают особый шум, а машина — вибрирует. Таким образом, водитель интуитивно понимает, что приближается к встречной полосе.
За лето шумовую разметку нанесут на всех четырёхполосных улицах в Екатеринбурге. Общая её протяжённость составит 83 километра.