Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон

В Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года .В 2024-ом Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6−6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025—2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.