Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон

Пляжи в Крыму
«Пляжей на данный момент порядка 340. Речь о тех, кто оформил все необходимые документы, сейчас идет активная работа над увеличением их количества», — сообщили в пресс-службе минкурортов в ответ на запрос РИА Новости Крым.
К началу прошлого курортного сезона Крыму официально работало более 370 пляжей, в этом окончательную цифру не называют — коррективы внес ноябрьский шторм, последствия которого до сих пор не везде устранили.
«К сожалению, ноябрьский “шторм века” и погодные условия зимы повлияли на количество пляжей, которые будут в этом году введены в эксплуатацию. Тем не менее, подавляющее большинство пляжей будет готово к началу купального сезона — к 1 июня», — обещают в министерстве.
Большинство пользователей пляжей сейчас ведут активную подготовку к открытию: ставят спасательные посты, пляжное оборудование и инвентарь. В этом году увеличится число пляжей, оснащенных детскими спорткомплексами, тренажерами, малыми архитектурными формами, акустическими системами оповещения и метеотабло и другими важными элементами, в том числе для комфортного отдыха людей с особенностями здоровья.
Чтобы помочь благоустроителям в условиях трудной логистики в Крыму продлили безвозмездное пользование пляжами до марта 2025 года.
Что посмотреть и где погулять в Крыму
Преимуществом этого года в профильном министерстве считают раннее весеннее цветение — популярность набирают фототуры по самым красочным местам полуострова. Туристам рекомендуют Никитский ботсад, где цветение не прекращается практически круглый год, агрофирмы и эфиромасличные предприятия региона с самыми большими розовыми и лавандовыми плантациями. Пейзажи разбавляют фестивалями и ярмарками, чтобы турист точно не заскучал.
«С 2023 года приступили к реализации проекта активного туризма Большая крымская тропа. Завершено благоустройство первых 100 км. Работа будет продолжена в 2024 году еще на 150 километрах. Оборудованы четыре экскурсионно-экологических пешеходных маршрута, проходящие по территории Судакского и Феодосийского регионов, а также Кировского района», — сообщил глава минкурортов Вадим Волченко.
Речь об экологических маршрутах «Загадочный Меганом», «Тропа Волошина», «Тропа Грина» и «Святыни Армянской церкви». На каждом из них в этом году появились информационные щиты, навигационные знаки, туристические стоянки и места для отдыха. Также из нового отмечают благоустройство общественных пространств исторических центров в Алупке и Евпатории. В первом случае центр города вписали в единое архитектурно-культурное пространство, во втором провели очередной этап комплексного благоустройства популярного городского маршрута «Малый Иерусалим».
«Кроме того, в этом году наш Туристкий информационный центр на железнодорожном вокзале Симферополя впервые открыл цикл бесплатных экскурсий по исторический части вокзала, их могут посетить гости, ожидающие своего отправления. Продолжает работу Туристский информационный центр на АЗС при въезде в Крым перед Крымским мостом», — напомнил министр.
Ожидания от турпотока
«Ожидания — сдержанно-оптимистичные. При этом идет активная подготовка всех структур. Отложенный спрос на отдых в Крыму в этом году дает свои результаты. На начало года отмечалось увеличение бронирования по сравнению с прошлыми двумя годами, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам», — продолжают в министерстве.
По оценкам туроператоров, глубина бронирования на сегодняшний день достигает 120 дней. На данный момент средний уровень бронирования санаториев на лето — более 60%, гостиниц — свыше 45%.
«В приоритете — круглогодичные курортные комплексы, которые развивают туристическую инфраструктуру, имеют СПА, теплые бассейны, развлекательные программы и другие спецпредложения. Их загрузка на майские праздники достигала 100%. Но мы всегда говорим, что Крым хорош тем, что предлагает отдых на любой вкус», — заключил глава курортного ведомства региона.
В Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года .В 2024-ом Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6−6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту, сообщал ранее глава парламента республики Владимир Константинов. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025—2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.