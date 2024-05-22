До двух миллионов тенге: за сколько в Казахстане продают новорожденных

«Порядка 16−17 человек привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. И все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тыс. тенге за ребенка до 2 млн тенге».