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В мэрии обсудили празднование 396-летия Красноярска

Глава Красноярска Владислав Логинов обсудил с руководителями департаментов и управлений администрации подготовку ко Дню города, который в этом году будет отмечаться с 7 по 9 июня.

Источник: Администрация Красноярска

По словам участников совещания, программа торжественных мероприятий уже практически готова. Их лейтмотивом станет тема семьи и семейных ценностей.

Подробности обнародуют позже, пока же известны только некоторые форматы. Так, в первый день празднования 396-летия Красноярска, 7 июня, состоятся официальные мероприятия. Утром в пятницу проведут церемонию открытия летнего сезона Трудового отряда главы города. Затем в парке 1 Мая заработают интерактивные площадки от молодёжных центров. В 12:00 на площади у главных городских часов состоится поднятие Флага города, следом — торжественное собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин города Красноярска». Вечерние праздничные мероприятия пройдут на площади Свердлов​а и на Ярыгинской набережной.

В субботу, 8 июня, красноярцев и гостей города будут развлекать на набережных Енисея. Сразу на трех пространствах развернутся различные локации общегородского проекта «ЯРкие берега». А в Татышев-парке будут работать площадки всероссийского передвижного фестиваля «VK-fest».

В воскресенье, 9 июня, гостей ждут на празднование в Озеро-парке «Октябрьский», в сквере Черёмушки, в парках «Солнечная поляна» и 400-летия Красноярска. А на набережных Енисея развернутся игровые и спортивные локации.

Подводя итоги совещания, Владислав Логинов поручил тщательно проработать все вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан, организацией дорожного движения и парковки транспорта в местах массового пребывания гостей Дня города. Он также поручил своевременно убрать территории после завершения праздничных мероприятий.

«В оставшиеся две недели нам необходимо завершить все необходимые мероприятия, чтобы красноярцы и гости города провели на берегах Енисея незабываемые семейные выходные», -сказал Владислав Логинов.