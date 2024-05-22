В мэрии обсудили празднование 396-летия Красноярска

По словам участников совещания, программа торжественных мероприятий уже практически готова. Их лейтмотивом станет тема семьи и семейных ценностей.
Подробности обнародуют позже, пока же известны только некоторые форматы. Так, в первый день празднования 396-летия Красноярска, 7 июня, состоятся официальные мероприятия. Утром в пятницу проведут церемонию открытия летнего сезона Трудового отряда главы города. Затем в парке 1 Мая заработают интерактивные площадки от молодёжных центров. В 12:00 на площади у главных городских часов состоится поднятие Флага города, следом — торжественное собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин города Красноярска». Вечерние праздничные мероприятия пройдут на площади Свердлова и на Ярыгинской набережной.
В субботу, 8 июня, красноярцев и гостей города будут развлекать на набережных Енисея. Сразу на трех пространствах развернутся различные локации общегородского проекта «ЯРкие берега». А в Татышев-парке будут работать площадки всероссийского передвижного фестиваля «VK-fest».
Подводя итоги совещания, Владислав Логинов поручил тщательно проработать все вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан, организацией дорожного движения и парковки транспорта в местах массового пребывания гостей Дня города. Он также поручил своевременно убрать территории после завершения праздничных мероприятий.
«В оставшиеся две недели нам необходимо завершить все необходимые мероприятия, чтобы красноярцы и гости города провели на берегах Енисея незабываемые семейные выходные», -сказал Владислав Логинов.