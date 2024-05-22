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Во сколько обойдётся калининградцам выпускной для их детей

В Калининграде организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика.

Источник: KaliningradToday

В Москве и Санкт-Петербурге сумма немного выше: в среднем, 14 000 и 13 000 рублей соответственно.

Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем, сумма, которую необходимо собрать, составляет 14 500 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей, прокомментировали в Калининграде сегодня, 22 мая 2024 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.

Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. В среднем, одеть девятиклассника стоит 11 000 рублей, одиннадцатиклассника — 13 500 рублей.

образование