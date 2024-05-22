Биологи рассказали о возможных причинах гибели рыбы в Куршском заливе

Ученые назвали несколько причин, по которым в прибрежной зоне Куршского залива стала массово появляться мертвая рыба.
«Все особи — взрослые, крупноразмерные, характерно изогнутые в средней части тела. Преобладают некрупные лещи, подлещики, плотва. Наибольшее сосредоточение мертвой рыбы отмечено в районе 13 км косы в зоне тростниковых зарослей. По мере потепления массовую гибель рыбы стали отмечать на других участках побережья», — рассказали в национальном парке «Куршская коса».
И попросили прокомментировать ситуацию Елену Ежову, к.б.н., заведующую лабораторией морской экологии АО ИО РАН, руководителя мониторинга биоразнообразия прибрежной зоны залива, проводимого нацпарком в течение последних 24 лет.
Гипотезы о причинах такого явления могут быть разными. Основные — гибель рыбы от недостатка кислорода в воде или гибель от присутствия токсичных веществ естественного происхождения.
Так же еще одна возможная причина, которую нельзя сбросить со счетов — возможное присутствие в воде токсинов микроводорослей. Для прибрежной зоны Куршского залива присутствие высокопотентных растительных (цианобактериальных) ядов в концентрациях, способных убить рыбу, было показано учеными неоднократно.