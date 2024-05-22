Биологи рассказали о возможных причинах гибели рыбы в Куршском заливе

Так же еще одна возможная причина, которую нельзя сбросить со счетов — возможное присутствие в воде токсинов микроводорослей. Для прибрежной зоны Куршского залива присутствие высокопотентных растительных (цианобактериальных) ядов в концентрациях, способных убить рыбу, было показано учеными неоднократно.