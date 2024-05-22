Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биологи рассказали о возможных причинах гибели рыбы в Куршском заливе

С 7 мая 2024 года наблюдается массовое появление мертвой рыбы в прибрежной зоне.

Источник: Нацпарк «Куршская Коса»

Ученые назвали несколько причин, по которым в прибрежной зоне Куршского залива стала массово появляться мертвая рыба.

«Все особи — взрослые, крупноразмерные, характерно изогнутые в средней части тела. Преобладают некрупные лещи, подлещики, плотва. Наибольшее сосредоточение мертвой рыбы отмечено в районе 13 км косы в зоне тростниковых зарослей. По мере потепления массовую гибель рыбы стали отмечать на других участках побережья», — рассказали в национальном парке «Куршская коса».

И попросили прокомментировать ситуацию Елену Ежову, к.б.н., заведующую лабораторией морской экологии АО ИО РАН, руководителя мониторинга биоразнообразия прибрежной зоны залива, проводимого нацпарком в течение последних 24 лет.

Гипотезы о причинах такого явления могут быть разными. Основные — гибель рыбы от недостатка кислорода в воде или гибель от присутствия токсичных веществ естественного происхождения.

Так же еще одна возможная причина, которую нельзя сбросить со счетов — возможное присутствие в воде токсинов микроводорослей. Для прибрежной зоны Куршского залива присутствие высокопотентных растительных (цианобактериальных) ядов в концентрациях, способных убить рыбу, было показано учеными неоднократно.

экология