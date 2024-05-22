Экс-директор кузбасской фирмы полгода не платил сотрудникам

В Кемерове вынесли приговор бывшему руководителю ООО «Кузнецкжелдортранс». Его признали виновным в частичной и полной невыплате зарплаты на общую сумму 5,7 млн рублей. Пострадавшими по делу оказались 28 сотрудников компании. По данным прокуратуры Кузбасса, с декабря 2022 года по июль 2023-го директор вместе с собственником предприятия не выплачивали зарплату сотрудникам или выплачивали её частично. При этом деньги на счетах компании были, но использовались на другие нужды. Экс-директор сотрудничал со следствием и признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, который он уже выплатил. Региональное управление Следственного комитета уточнило, что все долги по зарплате перед сотрудниками были погашены в ходе расследования дела. Второй фигурант, собственник компании, скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск, а также заочно арестован.