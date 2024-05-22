Воронежцам назвали необычные традиции мира, связанные со смертью

В Китае — поженить двух умерших. Одинокого при жизни умершего нужно было женить на другом почившем, чтобы в загробном мире он был не одинок. Также ходило поверие, что люди без супруга после смерти превращаются в злых демонов. По этой причине похороны проводили только после свадьбы.