Воронежцам назвали необычные традиции мира, связанные со смертью

Самыми необычными связанными со смертью традициями разных стран поделился портал «МОЁ!».
Обряд северо-восточных народов — посидеть на почившем родственнике. Коряки верили, что после смерти человека на его груди должны были по очереди посидеть близкие родственники и съесть салат, запив его чаем. Когда все выполнили обряд, начинается следующий этап. Самый близкий родственник садился на покойного, пока остальные перешагивали через тело усопшего.
Обычай славян — вынести тело через окно. Считалось, что покойника нельзя выносить через входную дверь из-за того, что умерший мог вернуться в дом привычным способом.
Традиция из Европы XIX века — сделать фото с покойником. Такой необычный ритуал объяснялся просто — родственники хотели получить памятное фото с некогда любимым человеком.
В Китае — поженить двух умерших. Одинокого при жизни умершего нужно было женить на другом почившем, чтобы в загробном мире он был не одинок. Также ходило поверие, что люди без супруга после смерти превращаются в злых демонов. По этой причине похороны проводили только после свадьбы.
В Японии — указать логотип компании, в которой работал усопший. В Японии есть целые корпоративные кладбища, где на надгробиях указываются не только имя, фамилия, годы жизни умершего, но и логотип компании, в которой он работал.