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В Челябинской области пойдет мокрый снег, на юге возможны ночные грозы

Постепенно холодный воздух захватит всю территорию Южного Урала.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°

В Челябинской области в ближайшие сутки в горах пойдет мокрый снег, на юге возможны ночные грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 23 мая будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью на юге — умеренные, в горах — с мокрым снегом, ночью в южных районах — грозы.

Ветер северный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночь на четверг от плюс 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 3, завтра днем — плюс 10−15 градусов.