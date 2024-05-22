В Челябинской области пойдет мокрый снег, на юге возможны ночные грозы

В Челябинской области в ближайшие сутки в горах пойдет мокрый снег, на юге возможны ночные грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, 23 мая будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью на юге — умеренные, в горах — с мокрым снегом, ночью в южных районах — грозы.
Ветер северный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночь на четверг от плюс 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 3, завтра днем — плюс 10−15 градусов.