Вода льется из колодцев, а в кранах сухо: что происходит в Евпатории после аварии на сетях 22 мая 2024

Жители Евпатории 22 мая 2024 года уже пятый день остаются без воды из-за крупной аварии на сетях. Водоснабжение отключили в связи с заменой водовода. Однако ситуация оказалась тяжелее, чем предполагалось ранее. При заполнении системы водой, старые трубы буквально начали рваться.
Рассказываем, как обстоят дела с ремонтом сетей водоснабжения в Евпатории 22 мая 2024 года.
Почему нет воды в Евпатории 22 мая 2024 года
Центральное водоснабжение в Евпатории ограничили рано утром в субботу, 18 мая, однако, отключения воды начались еще в пятницу. В городе планировалось заменить аварийный участок на магистральном водоводе. Как сообщал глава администрации Александр Юрьев, полное восстановление водоснабжения ожидалось 20 мая.
Но все пошло не по плану. Виной тому — ветхие трубы, которые не выдержали напора.
— Трубы 1989 года выпуска не выдерживают давление. Дополнительные бригады из других районов Крыма прибыли на помощь Евпатории, — отмечал Юрьев.
Когда восстановят водоснабжение в Евпатории в мае 2024 года
Во вторник, 21 мая, в Евпаторию выезжал председатель Совмина Юрий Гоцанюк. Он осмотрел ход работ на магистральном водоводе, где обнаружили повреждения. Отмечалось, что к вечеру 21 мая основные ремонтные работы завершились.
Мэр Евпатории Александр Юрьев утром 22 мая заверил горожан, что к вечеру вода появится в кранах.
— Специалисты ГУП РК «Вода Крыма» включили повысительные насосные станции. Рассчитываем, но то, что до вечера во всех районах города будет восстановлено водоснабжение, — сказал глава администрации Евпатории.
Почему в Евпатории вода льется из колодцев 22 мая 2024 года
Несмотря на то, что краны в городе 22 мая все еще остаются сухими, горожане заметили, что на улицах вода буквально плещет в колодцах. Власти поспешили успокоить жителей курорта.
— После запуска насосных станций, в некоторых районах города происходит излив воды из колодцев. Он связан с развоздушиванием системы, — рассказал Александр Юрьев.
Чиновник добавил, что этот вопрос уже решают специалисты ГУП РК «Вода Крыма».
Подвоз воды в Евпатории 22 мая 2024 года
До полного завершения работ и ликвидации аварии на сетях организован подвоз питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе «Вода Крыма», на линии работают 26 водовозок.
Подвоз воды осуществляется по этому графику:
Как работают школы и детские сады в Евпатории 22 мая 2024 года
Из-за ситуации с водой школы Евпатории уже третий день работают в дистанционном режиме. Продолжают посещать занятия очно лишь ученики в Мирном и Новоозерном — там учебные заведения работают без организации питания.
В детских садах организованы дежурные группы в режиме кратковременного пребывания. Детские сады работают в Мирном, Новоозерном и Заозерном. Там обеды ребятам будут готовить на бутилированной воде.