Вода льется из колодцев, а в кранах сухо: что происходит в Евпатории после аварии на сетях 22 мая 2024

Жители Евпатории 22 мая 2024 года уже пятый день остаются без воды из-за крупной аварии на сетях. Водоснабжение отключили в связи с заменой водовода. Однако ситуация оказалась тяжелее, чем предполагалось ранее. При заполнении системы водой, старые трубы буквально начали рваться.