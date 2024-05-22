Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода льется из колодцев, а в кранах сухо: что происходит в Евпатории после аварии на сетях 22 мая 2024

Школы Евпатории работают в дистанционном режиме 22 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Евпатории 22 мая 2024 года уже пятый день остаются без воды из-за крупной аварии на сетях. Водоснабжение отключили в связи с заменой водовода. Однако ситуация оказалась тяжелее, чем предполагалось ранее. При заполнении системы водой, старые трубы буквально начали рваться.

Рассказываем, как обстоят дела с ремонтом сетей водоснабжения в Евпатории 22 мая 2024 года.

Почему нет воды в Евпатории 22 мая 2024 года

Центральное водоснабжение в Евпатории ограничили рано утром в субботу, 18 мая, однако, отключения воды начались еще в пятницу. В городе планировалось заменить аварийный участок на магистральном водоводе. Как сообщал глава администрации Александр Юрьев, полное восстановление водоснабжения ожидалось 20 мая.

Но все пошло не по плану. Виной тому — ветхие трубы, которые не выдержали напора.

— Трубы 1989 года выпуска не выдерживают давление. Дополнительные бригады из других районов Крыма прибыли на помощь Евпатории, — отмечал Юрьев.

Когда восстановят водоснабжение в Евпатории в мае 2024 года

Во вторник, 21 мая, в Евпаторию выезжал председатель Совмина Юрий Гоцанюк. Он осмотрел ход работ на магистральном водоводе, где обнаружили повреждения. Отмечалось, что к вечеру 21 мая основные ремонтные работы завершились.

Мэр Евпатории Александр Юрьев утром 22 мая заверил горожан, что к вечеру вода появится в кранах.

— Специалисты ГУП РК «Вода Крыма» включили повысительные насосные станции. Рассчитываем, но то, что до вечера во всех районах города будет восстановлено водоснабжение, — сказал глава администрации Евпатории.

Почему в Евпатории вода льется из колодцев 22 мая 2024 года

Несмотря на то, что краны в городе 22 мая все еще остаются сухими, горожане заметили, что на улицах вода буквально плещет в колодцах. Власти поспешили успокоить жителей курорта.

— После запуска насосных станций, в некоторых районах города происходит излив воды из колодцев. Он связан с развоздушиванием системы, — рассказал Александр Юрьев.

Чиновник добавил, что этот вопрос уже решают специалисты ГУП РК «Вода Крыма».

Подвоз воды в Евпатории 22 мая 2024 года

До полного завершения работ и ликвидации аварии на сетях организован подвоз питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе «Вода Крыма», на линии работают 26 водовозок.

Подвоз воды осуществляется по этому графику:

Источник: Республика Крым |Z| Официально
Источник: Республика Крым |Z| Официально


Как работают школы и детские сады в Евпатории 22 мая 2024 года

Из-за ситуации с водой школы Евпатории уже третий день работают в дистанционном режиме. Продолжают посещать занятия очно лишь ученики в Мирном и Новоозерном — там учебные заведения работают без организации питания.

В детских садах организованы дежурные группы в режиме кратковременного пребывания. Детские сады работают в Мирном, Новоозерном и Заозерном. Там обеды ребятам будут готовить на бутилированной воде.

ЖКХ