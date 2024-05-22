Стало известно, какую школу в Красноярске посетит Екатерина Мизулина

Стало известно, какую красноярскую школу посетит глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Информация об этом появилась в её Telegram-канале.
Общественница приедет на последний звонок в красноярскую школу № 108 на улице Тельмана, 13.
«В ходе посещения 108 школы фотографирование не предусмотрено», — говорится в сообщении.
При этом сфотографироваться и пообщаться с Екатериной Мизулиной можно будет 25 мая на встрече со студентами и молодёжью, которая состоится в 13:00 в ледовом дворце «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42).
Вход для школьников и студентов свободный. Можно приходить с родителями. По окончании мероприятия планируется фотографирование.
Ранее сообщалось о том, что Екатерина Мизулина запретила оставлять негативные комментарии в Telegram-канале, посвящённом поездке в Красноярск.