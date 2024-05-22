Пляжи Краснодарского края заполонили огромные полчища медуз

Экологи и специалисты предупреждают, что несмотря на то, что большинство медуз не представляют серьезной опасности для жизни, контакт с ними нежелателен. Некоторые виды могут вызывать ожоги и появление сыпи на коже при контакте.



Туристам и местным жителям рекомендуется избегать контакта с медузами и соблюдать осторожность при купании в местах их скопления. Особенно это важно для детей и людей с чувствительной кожей.