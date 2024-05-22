Жительница Новосибирской области обнаружила дома ядовитого паука-альбиноса

«Взрослые особи не линяют, а отличаются довольно характерной внешностью», — продолжил ученый. «Самый крупный паук в Новосибирской области — тарантул. Он относится к паукам-волкам, то есть он охотится, используя свои ноги, а не паутину. Тарантулы обитают в степях, где выкапывают себе норы».