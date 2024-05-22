Жительница Новосибирской области обнаружила дома ядовитого паука-альбиноса

«Никогда прежде не видела пауков столь ярких и неестественных расцветок», — поделилась своими впечатлениями с местным изданием «Тогучинская газета» жительница райцентра Ирина. Она заметила, что паук мог изменять интенсивность своей окраски, а в какой-то момент и вовсе менять ее.
Женщина интуитивно почувствовала, что это привлекательное на вид существо может быть ядовитым, поэтому предпочла держаться от него подальше. Как показал осмотр фотографии паука кандидатом биологических наук Алексеем Яновским, ее опасения были обоснованы.
«На снимке, скорее всего, запечатлен один из самых известных пауков наших лесов — крестовик», — отметил Яновский. «Нередко его паутина попадается путникам на лесных тропах. При соприкосновении с кожей она прилипает, а хозяин сети, довольно крупный паук, начинает перемещаться по одежде или голому телу человека».
«В процессе роста пауки проходят через несколько линек. Они сбрасывают старую хитиновую оболочку и отращивают новую. Поэтому крестовик на фото демонстрирует необычную окраску. Он светлого цвета, с едва заметным рисунком “креста” на спинке», — пояснил Яновский.
После линьки внешний вид крестовика, как правило, не претерпевает значительных изменений.
«Взрослые особи не линяют, а отличаются довольно характерной внешностью», — продолжил ученый. «Самый крупный паук в Новосибирской области — тарантул. Он относится к паукам-волкам, то есть он охотится, используя свои ноги, а не паутину. Тарантулы обитают в степях, где выкапывают себе норы».
Яновский также отметил, что крестовик может укусить человека. «Слюна крестовика содержит яд», — резюмировал он.
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