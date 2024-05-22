10-месячному мальчику из Пермского края удалось добавить 70 дней жизни

Жизнь 10-месячного мальчика из Пермского края удалось продлить ещё на 70 дней, сообщает фонд «Дедморозим». Речь идёт о Ярославе Кустове, который находится на внутривенном питании. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что у ребёнка обнаружено редкое заболевание «первичная энтеропатия», из-за которого организм мальчика не усваивает пищу. Ярик является единственным ребёнком в Пермском крае с таким диагнозом. По данным фонда, минута жизни ребёнка стоит 13 рублей. Эти деньги уходят на организацию внутривенного питания через дорогостоящий катетер «Бровиак».