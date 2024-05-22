10-месячному мальчику из Пермского края удалось добавить 70 дней жизни

Жизнь 10-месячного мальчика из Пермского края удалось продлить ещё на 70 дней, сообщает фонд «Дедморозим». Речь идёт о Ярославе Кустове, который находится на внутривенном питании. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что у ребёнка обнаружено редкое заболевание «первичная энтеропатия», из-за которого организм мальчика не усваивает пищу. Ярик является единственным ребёнком в Пермском крае с таким диагнозом. По данным фонда, минута жизни ребёнка стоит 13 рублей. Эти деньги уходят на организацию внутривенного питания через дорогостоящий катетер «Бровиак».
На данный момент фонду удалось собрать уже 1,3 миллиона рублей. По данным организации, эти средства добавят дополнительные 70 дней жизни Ярослава. Как рассказывает мама ребёнка Ульяна, она знает только о четырёх детях из России с таким же диагнозом. Самому старшему из ребят исполнилось 8 лет, и он смог отказаться от парентерального питания.
Поддержать ребёнка, который прикреплён к капельнице 20 часов в сутки, каждый желающий может на сайте фонда «Дедморозим».