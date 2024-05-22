В Воронеже хотят ограничить продажу разливного пива в жилых домах

Власти Воронежской области планируют ограничить продажу разливного пива ночью и в так называемых «наливайках» в жилых домах. На портале антикоррупционной экспертизы появился проект соответствующего регионального закона. Его опубликовали 21 мая.
В пояснительной записке сказано, что организации под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкоголя. А торговые точки как правило расположены в дворе многоэтажек. В итоге это способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время.
Сейчас в многоквартирных домах располагаются 80 таких объектов, 77 из которых находятся в Воронеже. Это 12 ресторанов, 34 кафе, 16 и 18 буфетов. Законопроект предлагает установить для них запрет на продажу алкоголя в период с 21.00 до 9.00.
Если документ примут, то действовать он начнет с 1 марта 2025 года.