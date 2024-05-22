В Воронеже хотят ограничить продажу разливного пива в жилых домах

Сейчас в многоквартирных домах располагаются 80 таких объектов, 77 из которых находятся в Воронеже. Это 12 ресторанов, 34 кафе, 16 и 18 буфетов. Законопроект предлагает установить для них запрет на продажу алкоголя в период с 21.00 до 9.00.