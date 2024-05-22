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Татарстан вошел в топ-5 регионов-производителей мороженого

Татарстан по итогам первого квартала 2024 года произвел 4,6 млн килограммов мороженого и вошел в топ-5 регионов по производству холодного десерта, обосновавшись на пятом месте.

Согласно данным «Честного знака», мороженое в Татарстане подорожало на 4% и, несмотря на это, татарстанцы больше начали употреблять его. Сейчас килограмм мороженого можно купить за 588 рублей. В прошлом году его цена составляла 566 рублей.

По производству мороженого в России с показателем 20 млн килограммов лидирует Москва, за ней следуют Краснодарский край (15,2 млн кг) и Ярославская область (10,3 млн кг). Также в первую пятерку вошла Новосибирская область с объемом в 5,8 млн килограммов.

Общее производство мороженого в России увеличилось на 66% за последние полгода. Больше всего его произвели в центральном федеральном округе — 41 млн килограммов и в приволжском и южном федеральных округах — по 18 млн килограммов.