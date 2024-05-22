Татарстан вошел в топ-5 регионов-производителей мороженого

Согласно данным «Честного знака», мороженое в Татарстане подорожало на 4% и, несмотря на это, татарстанцы больше начали употреблять его. Сейчас килограмм мороженого можно купить за 588 рублей. В прошлом году его цена составляла 566 рублей.