30-летний водитель из Кузбасса получил 7 лет заключения за смертельное ДТП

В Кузбассе суд приговорил 30-летнего водителя, устроившего смертельную автомобильную аварию, к 7 годам лишения свободы. Инцидент произошёл в июле 2023 года. Мужчина, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем LADA XRAY на дороге из Кемерова в Промышленную. Он не справился с управлением и столкнулся с колесным экскаватором. В результате аварии 50-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм. Сотрудники МВД сообщили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения и значительно превышал скоростной режим на тёмной мокрой дороге. Также выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортными средствами.