С улиц Перми вывезли 120 электровелосипедов, расположенных вне велопарковок

С улиц Перми начали эвакуировать электровелосипеды, размещенных в неположенных местах и не находящиеся на велопарковках. Рейды по выявлению бесконтрольных средств передвижения проводятся ежедневно во всех районах города. Нарушение подтверждается соответствующим актом и фотофиксацией, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, во время рейдов электровелосипеды вне велопарковок выявили на перекрестке Борчанинова и Екатерининской, улицах Ленина, Луначарского, Сибирской, Уральской, бульваре Гагарина, а также на пересечении улиц Хохрякова и Екатерининской, Луначарского и Екатерининской, Луначарского и Крисанова.
Всего в Перми вывезли более 120 электровелосипедов, брошенных на городских улицах. Все они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «СМИ». Владельцы смогут забрать транспортные средства при предъявлении документов, подтверждающих право на имущество, и после оплаты расходов на перевозку и хранение.
Напомним, постановление о порядке освобождения территории Перми от бесконтрольно брошенных средств передвижения глава города Эдуард Соснин подписал в начале мая. Согласно документу, размещать электровелосипеды можно только на велопарковках. Сейчас в городе имеется 82 велопарковки. Процедура выявления, перемещения и хранения таких транспортных средств аналогична работе, которая ранее проводилась в отношении электросамокатов.