С улиц Перми вывезли 120 электровелосипедов, расположенных вне велопарковок

Всего в Перми вывезли более 120 электровелосипедов, брошенных на городских улицах. Все они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «СМИ». Владельцы смогут забрать транспортные средства при предъявлении документов, подтверждающих право на имущество, и после оплаты расходов на перевозку и хранение.