На Крым надвигается трехдневный шторм

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, обрывами линий электропередач.
В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.