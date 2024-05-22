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На Крым надвигается трехдневный шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, обрывами линий электропередач.

В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.