Колеи на Московском шоссе в Самаре устранят в течение месяца

Жители Самары задаются вопросом, когда же приведут в порядок Московское шоссе. Под одним из постов губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ВКонтакте спросили, когда отремонтируют эту дорогу, так как на не образовались большие колеи.
— По решению суда подрядная организация обязана в течение месяца устранить колейность на Московском шоссе, — прокомментировала ситуацию пресс-служба министерства транспорта Самарской области.
С какой именно даты отсчитывается этот срок, в минтрансе не сообщили.
Напомним, что в 2024 году в Самаре отремонтируют участок Московского шоссе от улицы Луначарского до улицы Врубеля.