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Колеи на Московском шоссе в Самаре устранят в течение месяца

Суд обязал подрядчика устранить колеи на Московском шоссе в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары задаются вопросом, когда же приведут в порядок Московское шоссе. Под одним из постов губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ВКонтакте спросили, когда отремонтируют эту дорогу, так как на не образовались большие колеи.

— По решению суда подрядная организация обязана в течение месяца устранить колейность на Московском шоссе, — прокомментировала ситуацию пресс-служба министерства транспорта Самарской области.

С какой именно даты отсчитывается этот срок, в минтрансе не сообщили.

Напомним, что в 2024 году в Самаре отремонтируют участок Московского шоссе от улицы Луначарского до улицы Врубеля.