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26 мая по Новосибирску пройдёт крестный ход в честь Кирилла и Мефодия

День славянской письменности и культуры в Новосибирске отметят массовым религиозным обрядом.

Шествие пройдёт в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Крестный ход начнётся 26 мая в 12 часов у Вознесенского собора. Процессия с буквами славянской азбуки прошагает по улицам Советской, Гоголя и Красному проспекту.

Планируется, что в 12.40 шествие остановится у часовни во имя Святого Николая Чудотворца, где отслужат торжественный молебен.

Желающих принять участие в крестном ходе ждут в 11 часов на улице Советской, 91. Сообщается, что проход к храму будет осуществляться через три КПП: на улице Советской со стороны улицы 1905 года, на улице Челюскинцев со стороны Красного проспекта и со стороны цирка.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что с четверга, 23 мая, и до конца недели в Новосибирске ожидается дождь.

религии