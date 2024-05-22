26 мая по Новосибирску пройдёт крестный ход в честь Кирилла и Мефодия

Желающих принять участие в крестном ходе ждут в 11 часов на улице Советской, 91. Сообщается, что проход к храму будет осуществляться через три КПП: на улице Советской со стороны улицы 1905 года, на улице Челюскинцев со стороны Красного проспекта и со стороны цирка.