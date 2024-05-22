26 мая по Новосибирску пройдёт крестный ход в честь Кирилла и Мефодия

Шествие пройдёт в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщили в мэрии города.
Крестный ход начнётся 26 мая в 12 часов у Вознесенского собора. Процессия с буквами славянской азбуки прошагает по улицам Советской, Гоголя и Красному проспекту.
Планируется, что в 12.40 шествие остановится у часовни во имя Святого Николая Чудотворца, где отслужат торжественный молебен.
Желающих принять участие в крестном ходе ждут в 11 часов на улице Советской, 91. Сообщается, что проход к храму будет осуществляться через три КПП: на улице Советской со стороны улицы 1905 года, на улице Челюскинцев со стороны Красного проспекта и со стороны цирка.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что с четверга, 23 мая, и до конца недели в Новосибирске ожидается дождь.