13 станций метро и 25 улиц: Где с 22 мая начали действовать ограничения для электросамокатов в Петербурге

Так, на участках улиц, ведущих к станциям городской подземки, запрещено набирать скорость более 15 километров в час по утрам и вечерам, а именно: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Ограничения затронули территории у станций: «Беговая», «Технологический институт», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Ломоносовская», «Нарвская», «Проспект Ветеранов», «Улица Дыбенко», «Московские ворота», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения»; «Обводный канал» и «Парнас».