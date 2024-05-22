13 станций метро и 25 улиц: Где с 22 мая начали действовать ограничения для электросамокатов в Петербурге

В Петербурге с 22 мая начали действовать новые ограничения для электросамокатов. В общей сложности правила затронули более 50 локаций, среди которых территории рядом с 13 станциями метрополитена, 25 улиц и девять набережных. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
— Соответствующие изменения сегодня внесены в Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Петербурга между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями, — уточнили в ведомстве.
Так, на участках улиц, ведущих к станциям городской подземки, запрещено набирать скорость более 15 километров в час по утрам и вечерам, а именно: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Ограничения затронули территории у станций: «Беговая», «Технологический институт», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Ломоносовская», «Нарвская», «Проспект Ветеранов», «Улица Дыбенко», «Московские ворота», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения»; «Обводный канал» и «Парнас».
— Если ограничения скорости движения возле станций метрополитена покажут себя эффективно, то мы продолжим работу в этом направлении и в отношении остальных станций метро, — рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
Аналогичное ограничение максимальной скорости также начало действовать на 25 улицах Северной столицы. Также на девяти участках набережных на запретили парковать СИМ.
— В ближайшей перспективе — анализ движения электросамокатов на участках с тротуарами шириной менее 2,5 метра. Сейчас рассматривается вопрос либо полного запрета движения СИМ на таких узких участках, либо ограничения скорости движения до 10 километров в час, — добавил Ваньчков.
Напомним, что депутаты Петербурга уже готовят законопроект, который подразумевает запрет движения электросамокатов по тротуарам. Документ хотят сразу передать в Госдуму, чтобы сократить его путь от подготовки до рассмотрения.