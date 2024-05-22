Киностудия «Союзмультфильм» отметит 88-летие кинопоказами и квестами

Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что «Союзмультфильм» — старейшая российская киностудия, которая и в XXI веке продолжает свое стремительное развитие, создавая новые невероятные миры, где неизменно царят добро, дружба, семейный уют, взаимоподдержка и творчество, так было десятки лет назад, так есть сейчас, и эти же ценности будут неизменны для Киностудии и в будущем.