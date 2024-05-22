Киностудия «Союзмультфильм» отметит 88-летие кинопоказами и квестами

Киностудия «Союзмультфильм» отметит 88-летие 10 июня.
«Яркую дату — 88-летие со дня основания — киностудия “Союзмультфильм” отметит серией мероприятий, которые охватят города по всей России. Так, присоединиться к празднованию можно будет, посетив специальные показы и познавательные квесты», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 10 июня по всей стране пройдет акция «Смотри за 1 рубль», партнерами которой стали сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». В рамках серии показов, которые можно будет посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске и Воронеже можно будет увидеть посвященные теме дня рождения эпизоды популярных мультсериалов «Оранжевая корова», «Чуч-Мяуч», «ЛудлВилль», «Умка», «Простоквашино» и «Ну, погоди! Каникулы».
«Ярким событием каждого сеанса станет премьера короткометражки, созданной специально к юбилею студии. Лента “Крошки” покажет героев знаменитых мультфильмов “золотой коллекции” в детском возрасте. 45-минутные киносеансы, стоимостью 1 рубль, будут проходить с 10.00 до 21.00 — всего 11 сеансов», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, 10 июня стартует серия тематических квестов для всей семьи, которые можно будет пройти в девяти российских городах. Выполняя задания в специальном чат-боте, пользователи смогут бесплатно совершить увлекательную прогулку по городу вместе с героями «Союзмультфильма». Начиная с 10 июня принять участие в квестах смогут жители Калининграда, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары. Позже этот список пополнят Казань, Хабаровск, Краснодар, Курск и Якутск.
Еще одна акция стартует 1 июня в московском «Союзмультпарке» на ВДНХ. На протяжении 88 дней здесь будут проходить показы мультфильмов разных лет: от «Винни-Пуха» и «Варежки» до «Оранжевой коровы» и редких фестивальных анимационных картин, добавили на киностудии.
Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что «Союзмультфильм» — старейшая российская киностудия, которая и в XXI веке продолжает свое стремительное развитие, создавая новые невероятные миры, где неизменно царят добро, дружба, семейный уют, взаимоподдержка и творчество, так было десятки лет назад, так есть сейчас, и эти же ценности будут неизменны для Киностудии и в будущем.
«88 лет — символичная дата, эти два знака “бесконечность” символизируют бескрайнюю мультвселенную “Союзмультфильма”. Поколения людей выросли вместе с героями киностудии, и мы хотим, чтобы наши зрители вместе с нами разделили радость от празднования дня рождения — для этого в течение всего года мы будем проводить множество мероприятий», — сказала Слащава, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что непосредственно в день рождения «Союзмультфильма» 10 июня, пройдет показ самого первого анимационного фильма киностудии «В Африке жарко», созданного режиссерами Дмитрием Бабиченко и Александром Беляковым по сценарию Сергея Михалкова. В мероприятии примут участие сотрудники «Союзмультфильма» разных лет.