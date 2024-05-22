В Аргентине обнаружен новый вид динозавров

В Аргентине обнаружили останки динозавра, который относится к новому виду плотоядных ящеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на совет CONICET.
Палеонтологи считают, что этот вид динозавров жил на нашей планете 69 млн лет назад. Предположительно, он обитал на территории, на которой сейчас располагается аргентинская провинция Чубут.
Исследователи обнаружили кости черепа, позвоночник, бедро, ноги и несколько костей хвоста. Все это позволило сделать вывод, что динозавров данного вида можно отнести к семейству абелизавридов.
По описаниям палеонтологов, упомянутые динозавры ходили на двух ногах, а передние конечности были рудиментарными. Голова у них была маленькая, без рогов, которые имелись у схожего вида, также обитавшего на континенте.