В Калининградском зоопарке бегемотов переселили в уличный вольер с бассейном

В Калининградском зоопарке бегемоты Миля и Глясик окончательно переселились в уличный вольер. Там есть бассейн, который киперы наполнили на радость толстокожим.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, вода в ванне была чистой недолго — бегемоты ее быстро пометили.
«Такова уж их натура: метить территорию с помощью какашек. И кто мы такие, чтобы спорить с природой? Чистая вода в глазах Глясика и Мили — ничья вода. Свои права на угодья они заявляют, разбрасывая навоз», — прокомментировали в учреждении.
Грязную воду обещают регулярно сливать и наполнять бассейн заново.