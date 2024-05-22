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В Калининградском зоопарке бегемотов переселили в уличный вольер с бассейном

Здоровяки просидели в чистой воде недолго — ее они быстренько пометили.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке бегемоты Миля и Глясик окончательно переселились в уличный вольер. Там есть бассейн, который киперы наполнили на радость толстокожим.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, вода в ванне была чистой недолго — бегемоты ее быстро пометили.

«Такова уж их натура: метить территорию с помощью какашек. И кто мы такие, чтобы спорить с природой? Чистая вода в глазах Глясика и Мили — ничья вода. Свои права на угодья они заявляют, разбрасывая навоз», — прокомментировали в учреждении.

Грязную воду обещают регулярно сливать и наполнять бассейн заново.

флора и фауна