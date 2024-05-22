В Калининградском зоопарке бегемотов переселили в уличный вольер с бассейном

«Такова уж их натура: метить территорию с помощью какашек. И кто мы такие, чтобы спорить с природой? Чистая вода в глазах Глясика и Мили — ничья вода. Свои права на угодья они заявляют, разбрасывая навоз», — прокомментировали в учреждении.