На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал

«После ремонта набережной имени В. Терешковой в Евпатории остались недоработки. В частности до сих пор не снесен аварийный причал имени Д. Караева, хотя решение о его сносе было принято еще на этапе завершения реконструкции набережной», — написал он в своем ТГ-канале.
Аксенов уточнил, что причал демонтируют до 15 июля.
Набережную имени Терешковой в Евпатории открыли после реконструкции в марте этого года. Работы были выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя.
В рамках реконструкции планировалось, что пирс в районе Сада им. Караева, участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, будет полностью демонтирован.