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На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Аварийный причал на набережной им. Терешковой в Евпатории снесут до 15 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«После ремонта набережной имени В. Терешковой в Евпатории остались недоработки. В частности до сих пор не снесен аварийный причал имени Д. Караева, хотя решение о его сносе было принято еще на этапе завершения реконструкции набережной», — написал он в своем ТГ-канале.

Аксенов уточнил, что причал демонтируют до 15 июля.

Набережную имени Терешковой в Евпатории открыли после реконструкции в марте этого года. Работы были выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя.

В рамках реконструкции планировалось, что пирс в районе Сада им. Караева, участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, будет полностью демонтирован.