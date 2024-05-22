На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал

«После ремонта набережной имени В. Терешковой в Евпатории остались недоработки. В частности до сих пор не снесен аварийный причал имени Д. Караева, хотя решение о его сносе было принято еще на этапе завершения реконструкции набережной», — написал он в своем ТГ-канале.