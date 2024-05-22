Все 120 электробусов доставят в Нижний Новгород до конца года

Напомним, электробусы «МиНиН» производятся на российско-белорусском предприятии в Ворсме. Они рассчитаны на 75 пассажиров. Скорость достигает 75 км/ч, при этом на одном заряде он может проехать до 250 км. Зарядка занимает около 5 часов.