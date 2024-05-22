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Все 120 электробусов доставят в Нижний Новгород до конца года

Сейчас на дорогах города работает 38 электробусов.

Источник: Глеб Никитин в Telegram

Все 120 электробусов доставят в Нижний Новгород до конца года. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал председателю правительства России Михаилу Мишустину в ходе рабочей встречи на Нижегородской ярмарке 21 мая. Информацию опубликовал Telegram-канал правительства России.

Сейчас, по словам Никитина, на дорогах города работает 38 электробусов.

Отметим, что ранее планировалась доставить транспортные средства к марту.

Напомним, электробусы «МиНиН» производятся на российско-белорусском предприятии в Ворсме. Они рассчитаны на 75 пассажиров. Скорость достигает 75 км/ч, при этом на одном заряде он может проехать до 250 км. Зарядка занимает около 5 часов.