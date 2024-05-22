Что делать, если мошенники оформили кредит

Например, можно приложить выписку из банка, где будет видно, что деньги не поступали на счет. Также можно взять копию отчета из бюро кредитных историй с указанием телефонного номера, который использовали мошенники при оформлении кредита. Для того, чтобы доказать, что номер не числится за человеком, можно оформить справку у того же мобильного оператора, в которой будут указаны все номера, зарегистрированные на имя человека, на которого взяли кредит.