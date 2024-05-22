Летом казанский «Метроэлектротранс» полностью откажется от кондукторов

Частично на бескондукторную систему оплаты «Метроэлектротранс» перешел уже в прошлом году. О завершении трансформации системы оплаты в наземном электротранспорте еще в декабре 2023 года сообщала мэрия Казани. При этом в организации не хотят ограничивать пассажиров в плане входа и выхода из общественного транспорта. Московская система со входом через переднюю дверь не рассматривается.