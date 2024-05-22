Калининградцам рассказали, почему квитанции за коммуналку теперь делают объединенными

Объединенных квитанций за услуги ЖКХ будет в Калининградской области все больше. Теперь эта бумажка называется единым платежным документом.
Как рассказал руководитель регионального центра «Симплекс» Дмитрий Васейко, уменьшение количества платежек приносит только пользу гражданам и коммунальным предприятиям Калининградской области.
«Для жителей области — это сокращение счетов в почтовых ящиках и уменьшение времени на их оплату, а для организаций — снижение затрат на печать и доставку квитанций в один адрес».
Отметим, первые 40 тысяч объединенных квитанций с услугами «Водоканала», «Калининградтеплосети» и Фонда капремонта абоненты получили в апреле. В мае их разослали уже 96 тысяч.
К августу «Симплекс» объединит все квитанции коммунальных предприятий.