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Калининградцам рассказали, почему квитанции за коммуналку теперь делают объединенными

«Симплекс» увеличивает количество таких «жировок».

Объединенных квитанций за услуги ЖКХ будет в Калининградской области все больше. Теперь эта бумажка называется единым платежным документом.

Как рассказал руководитель регионального центра «Симплекс» Дмитрий Васейко, уменьшение количества платежек приносит только пользу гражданам и коммунальным предприятиям Калининградской области.

«Для жителей области — это сокращение счетов в почтовых ящиках и уменьшение времени на их оплату, а для организаций — снижение затрат на печать и доставку квитанций в один адрес».

прокомментировал директор

Отметим, первые 40 тысяч объединенных квитанций с услугами «Водоканала», «Калининградтеплосети» и Фонда капремонта абоненты получили в апреле. В мае их разослали уже 96 тысяч.

К августу «Симплекс» объединит все квитанции коммунальных предприятий.

ЖКХ