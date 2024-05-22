Жители четырех улиц Керчи останутся без воды 23 мая

Из-за этого с 8 до 22 часов 23 мая будет ограничена подача воды в домах от № 2 до № 64 по шоссе Героев Сталинграда, а также на улицах Верхняя, Нижняя и Средняя. Также без воды на этот период могут остаться жители прилегающих улиц и переулков.