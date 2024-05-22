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Жители четырех улиц Керчи останутся без воды 23 мая

В городе-герое будут проводиться ремонтные работы на сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи 23 мая 2024 года жители четырех улиц останутся без воды. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», в городе-герое будут проводиться ремонтные работы на аварийном трубопроводе в районе шоссе героев Сталинграда.

Из-за этого с 8 до 22 часов 23 мая будет ограничена подача воды в домах от № 2 до № 64 по шоссе Героев Сталинграда, а также на улицах Верхняя, Нижняя и Средняя. Также без воды на этот период могут остаться жители прилегающих улиц и переулков.

— Будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно поступающим заявкам, — уточнили в пресс-службе предприятия.

Оставить заявку можно по номеру телефона диспетчерской службы +7 (978) 097−47−79. Жителей Керчи также просят сделать запас воды.

ЖКХ