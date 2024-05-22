Школьники Новосибирска приступили к сдаче выпускных экзаменов

Для девятиклассников, стремящихся получить аттестат, итоговая аттестация стартовала 21 мая и продлится до 2 июля. Для успешного завершения учебного года и получения документа об образовании им необходимо сдать экзамены по русскому языку, математике и двум другим предметам по собственному выбору. Те, кто по итогам экзаменов получит неудовлетворительные оценки («двойки»), смогут их исправить в сентябре, с 3 по 24 число. Информацию об этом распространила мэрия Новосибирска.



Экзамены для одиннадцатиклассников, численность которых в этом году превышает 8 тысяч человек, пройдут с 23 мая по 5 июля.



В этом году, по инициативе президента, для выпускников 11-х классов были выделены дополнительные дни для пересдачи экзаменов в июле. Эта возможность предоставлена тем школьникам, которые желают улучшить свои оценки по предметам.



Пересдача экзаменов для одиннадцатиклассников пройдет 4 и 5 июля. Важно отметить, что при пересдаче результаты предыдущих экзаменов будут аннулированы, и оценка будет выставляться только по результатам пересдачи.



Кроме того, те, кто получил «двойки» на итоговых экзаменах, смогут исправить свои оценки в сентябре, с 4 по 23 число.