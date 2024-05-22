На Волгоград надвигаются дожди, грозы и похолодание

Вторая половина мая в Волгограде и области все больше похожа на лето или хотя бы на апрель. Днем тепло, но ночи остаются прохладными. По сообщению синоптиков волгоградского ЦГМС, сегодня, 22 мая 2024, местами воздух прогреется до +31 градуса. После в регион нагрянут дожди и грозы, которые вновь принесут с собой похолодание. Ночью температура местами упадет до нуля.
23 мая 2024 в Волгограде ночью прогнозируют осадки и до +13…+15 градусов. Днем кратковременный дождь будут сопровождать гроза и ветер с порывами до 15−18 м/с. Воздух еще прогреется до +24…+26. 24 мая ночью снова будет мокро, а вот днем уже существенных осадков не ожидают. Температура ночью упадет до +9…+11, днем будет +20…+22. Ночь на субботу, 25 мая, будет холодной: +7…+9 градусов. В день «Последнего звонка» днем на градусниках в Волгограде будет лишь +21…+23.
В Волгоградской области 23 и 24 мая 2024 погода также будет дождливой, ветреной и с грозами в отдельных районах. Ночью в четверг +10…+15, при прояснении до +7 градусов, днем — до +28. В пятницу ночью местами похолодает до +1…+6, днем будет +17…+22. В субботу, 25 мая, ночью будет еще холоднее. По региону — до +5…+10 градусов, при прояснении — до нуля. Днем воздух прогреется до +20…+25.