На Волгоград надвигаются дожди, грозы и похолодание

23 мая 2024 в Волгограде ночью прогнозируют осадки и до +13…+15 градусов. Днем кратковременный дождь будут сопровождать гроза и ветер с порывами до 15−18 м/с. Воздух еще прогреется до +24…+26. 24 мая ночью снова будет мокро, а вот днем уже существенных осадков не ожидают. Температура ночью упадет до +9…+11, днем будет +20…+22. Ночь на субботу, 25 мая, будет холодной: +7…+9 градусов. В день «Последнего звонка» днем на градусниках в Волгограде будет лишь +21…+23.