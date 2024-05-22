По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и вечером 22 мая.
«Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Тел.: 112», — предупреждает МЧС по Самарской области.
Местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15−20 м/с в ближайшие 2−4 часа.
По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и вечером 22 мая.
«Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Тел.: 112», — предупреждает МЧС по Самарской области.