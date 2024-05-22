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В Самарской области ожидается гроза

Местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15−20 м/с в ближайшие 2−4 часа.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и вечером 22 мая.

«Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Тел.: 112», — предупреждает МЧС по Самарской области.