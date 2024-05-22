В мэрии рассказали, что делать с брошенными во дворах электросамокатами

Жители Калининграда жалуются на брошенные во дворах электросамокаты. Чтобы с придомовой территории убрали устройства, необходимо обращаться в прокатную фирму. Об этом рассказали представители городской администрации в комментариях на странице Калининград.Ru «ВКонтакте».
«Практика показывает, что операторы оперативно реагируют на подобные жалобы. Самокаты требуют регулярной подзарядки, и прокатная фирма ежедневно забирает их с улиц», — говорится в комментарии.
Если прокатчик не перепаркует электросамокат, рекомендуют обратиться в управляющую компанию. «Так как вы её наняли следить за порядком на своей придомовой территории», — отметил представитель мэрии.
В Калининграде «Безопасный город» будет отслеживать самокатчиков в запрещённых зонах. Власти установили несколько мест, где действуют ограничения. Кроме того, в городе есть территории, где нужно двигаться со скоростью не выше 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть на геопортале.
Ранее в мэрии определили места, где нельзя оставлять электросамокаты. Тогда же отметили, что скорость движения средств индивидуальной мобильности ограничат 25 километрами в час. Запрещено пользоваться самокатами вдвоём, пересекать проезжую часть не спешившись, а также кататься в состоянии опьянения.