В мэрии рассказали, что делать с брошенными во дворах электросамокатами

В Калининграде «Безопасный город» будет отслеживать самокатчиков в запрещённых зонах. Власти установили несколько мест, где действуют ограничения. Кроме того, в городе есть территории, где нужно двигаться со скоростью не выше 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть на геопортале.