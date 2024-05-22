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Воронежские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулем

Ее доставили в больницу, куда также пригнали машину.

Автоинспекторы Иван Ревин и Роман Сухочев заметили на территории Каширского района машину с включенной аварийной сигнализацией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что у водителя онемела нога, и женщина не могла дальше управлять автомобилем. Стражи порядка оперативно доставили ее в больницу. Они также пригнали машину на стоянку возле медицинского учреждения.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские полицейские помогли водителю починить машину. Причем сделали это без специалистов автосервиса.