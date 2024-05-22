Воронежские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулем

Автоинспекторы Иван Ревин и Роман Сухочев заметили на территории Каширского района машину с включенной аварийной сигнализацией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Выяснилось, что у водителя онемела нога, и женщина не могла дальше управлять автомобилем. Стражи порядка оперативно доставили ее в больницу. Они также пригнали машину на стоянку возле медицинского учреждения.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские полицейские помогли водителю починить машину. Причем сделали это без специалистов автосервиса.