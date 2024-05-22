Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму

«24 мая в школах состоятся торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. Для выпускных четвертых, девятых и одиннадцатых классов они пройдут в актовом зале каждой образовательной организации», — сообщила министр.
Переводные классы, по словам Валентины Лаврик, проведут последний звонок в своих классных кабинетах. Формат мероприятий будет такой же, как и в прошлом году.
Охрану детей в этот день, а также в дни экзаменов, обеспечит штаб безопасности.
«На уровне республики работает штаб по безопасности. Помогают в этом вопросе силовые структуры. Также будет обеспечена безопасность во время проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Безопасность детей прежде всего», — подчеркнула министр образования РК.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 и 9 классов пройдет в штатном режиме в запланированном ранее формате и графике. Ко дням написания ЕГЭ и ОГЭ по поручению президента добавились еще два на пересдачу. Подать документы выпускники смогут в пять вузов.
«Выпускные вечера с вручением аттестата пройдут 28 и 29 июня», — заключила Валентина Лаврик.
Ранее в крымском минобразе сообщали, что для школьников и гимназистов Крыма последние звонки пройдут 24 мая. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.