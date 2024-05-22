Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 и 9 классов пройдет в штатном режиме в запланированном ранее формате и графике. Ко дням написания ЕГЭ и ОГЭ по поручению президента добавились еще два на пересдачу. Подать документы выпускники смогут в пять вузов.