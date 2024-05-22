Из центра Ташкента вывезли огромное многолетнее дерево. Видео

Одни пользователи утверждают, что дерево было спилено в зоне стройки на месте снесенного здания СГБ. Другие предполагают, что его подготовили для пересадки, так как у него виднеются корни.
Экопартия призвала Генпрокуратуру и Минэкологии разобраться в ситуации, а также защитить другие деревья возле бывшего здания СНБ.
Отметим, что территория на месте бывшего здания СГБ было продано за 210 миллиардов сумов компании Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИД Данияр Камилов. На этом месте планируется построить гостиницу.