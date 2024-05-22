Как сохранить вес в норме? Врач Латаева о гипотиреозе

Женщины страдают гипотиреозом в 10 раз чаще, чем мужчины. Риск заболевания увеличивается с возрастом, во время и после беременности, а также в период менопаузы.
Чем можно объяснить неожиданную прибавку веса, несмотря на отсутствие изменений в рационе питания и уровне физической активности?
Подробности в материале kuzbass.aif.ru.
Проблемы с щитовидкой у 50% кузбассовцев.
Одной из причин могут быть гормональные нарушения, а именно — дисфункция щитовидной железы.
Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Галина Латаева говорит, что связь между гормонами и ожирением возникает, когда мы имеем дело с гипотиреозом. С проблемами щитовидки сегодня сталкивается более половины населения области, и чаще всего причина в дефиците йода.
Женщины страдают гипотиреозом в 10 раз чаще, чем мужчины, риск заболевания увеличивается с возрастом, во время и после беременности, а также в период менопаузы.
Корректировать вес при гипотиреозе сложно из-за снижения выработки тиреоидных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Именно эти гормоны в том числе влияют на скорость распада жировых соединений, поступающих с пищей. Нехватка тиреоидных гормонов при гипотиреозе, дисбаланс обменных функций мешают сохранять здоровые пропорции веса и роста.
Контролировать вес для выявления риска ожирения необходимо с учётом ИМТ (индекс массы тела), рассчитывая по формуле: вес разделить на рост в метрах, возведённый в квадрат.
Полезная пищевая привычка.
При гипотиреозе важно пересмотреть режим питания и воспринимать это как постоянную пищевую привычку. В рацион важно включать продукты, богатые протеином (яйца, мясо курицы, индейки, постное мясо, молоко и кисломолочная продукция, сыры с низким процентом жирности, нежирная рыба).
Очень полезны продукты с содержанием йода — морская капуста и морепродукты. Важны и неполноценные белки, содержащие только часть аминокислот — фасоль, кукуруза, бурый рис, арахис, горох, злаковые, а также овощи.
Для нормализации веса важно контролировать количество и качество сна. Рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки. Ежедневный качественный сон защищает от переедания.
Малоподвижный образ жизни способствует нарушению обменных процессов, поэтому в достижении стройности помогут физические упражнения: не менее 150 минут аэробной активности средней интенсивности (или 75 минут интенсивной) пять раз в неделю. Важно отказаться от курения и алкоголя, который добавляет много калорий в рацион.