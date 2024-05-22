Как сохранить вес в норме? Врач Латаева о гипотиреозе

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Галина Латаева говорит, что связь между гормонами и ожирением возникает, когда мы имеем дело с гипотиреозом. С проблемами щитовидки сегодня сталкивается более половины населения области, и чаще всего причина в дефиците йода.