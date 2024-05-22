Пермяка обязали демонтировать пасеку из-за агрессивных пчел, жалящих соседку

Женщина сообщила, что пчелы мешают ей заниматься огородом и жалят ее. Это привело к развитию сильной аллергии. Суд встал на сторону истицы, признав, что именно пасека ответчика создает угрозу для ее жизни и безопасности, а также не позволяет пользоваться земельным участком.