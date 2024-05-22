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Пермяка обязали демонтировать пасеку из-за агрессивных пчел, жалящих соседку

Жительница Пермского района обратилась в суд с просьбой избавить ее от опасного соседства в виде пасеки, расположенной рядом с ее дачным участком.

Источник: РИА "Новости"

Женщина сообщила, что пчелы мешают ей заниматься огородом и жалят ее. Это привело к развитию сильной аллергии. Суд встал на сторону истицы, признав, что именно пасека ответчика создает угрозу для ее жизни и безопасности, а также не позволяет пользоваться земельным участком.

Владельца пасеки обязали демонтировать 21 пчелиный улей. Судебные приставы Пермского района возбудили исполнительное производство и предупредили должника о штрафных санкциях в случае затягивания сроков.

Мужчина демонтировал пасеку, после чего исполнительное производство было окончено.